2020-07-03T12:36:49+03:00
Общество

Жителей Челябинска бесплатно научат создавать свои сайты

Четырехдневные курсы стартуют в июле
Лидия ПЕСКОВА
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Научиться можно за четыре дня.Научиться можно за четыре дня.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Жители Челябинской области могут бесплатно пройти дистанционные курсы по созданию собственных сайтов, сообщает пресс-служба Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.

— Научиться создавать сайт «с нуля» всего за четыре дня — такую возможность дает жителям Южного Урала «Точка кипения — Челябинск», — замечают в пресс-службе.

Курс по созданию сайта на платформе WordPress начнется 15 июля в 11.00. На первом занятии участники узнают, что такое Wordpress, как собрать стенд для создания сайта на своем компьютере и создадут реальный сайт в зоне susu.ru. Подробная программа курса и регистрация по ссылке.

Курса по созданию сайта на платформе Tilda начнется 8 июля в 14.00. Участники узнают, что такое сайт или посадочная страница, целевое действие и конверсия,научатся писать тексты, узнают о референсах и визуальном стиле. Подробности и регистрация по ссылке.

Для прохождение курсов нужны только желание и компьютер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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