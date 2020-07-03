В Магнитогорске вынесли приговор отморозку, который изнасиловал и убил школьницу

3 Июль 2020 2020-07-03T13:39:11+03:00

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В пятницу, 3 июля, Челябинский областной суд огласил приговор 27-летнему жителю Магнитогорска, который изнасиловал и убил 15-летнюю школьницу. На преступление он пошел прямо в квартире, где делал ремонт. На свою погибель девочка некстати вернулась с прогулки.

— В июне 2018 года молодой мужчина делал ремонт в чужой квартире. В какой-то момент домой вернулась не знакомая ему ранее 15-летняя потерпевшая. Мужчина изнасиловал ее, а потом, чтобы скрыть свое преступление, избил девочку и забил ее молотком. От многочисленных ударов по различным частям тела она скончалась, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Позже выяснилось, что мужчина заражен ВИЧ. Уже вступая в интимную связь со школьницей, он рисковал ее здоровьем и жизнью.

Областной суд приговорил насильника к 19 годам колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU