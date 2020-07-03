2020-07-03T13:37:05+03:00
Происшествия

В Челябинской области подросток порезал ножом своего приятеля

Молодого человека отпустили под подписку
Сергей СОТНИКОВ
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Парень может отправиться в тюрьмуПарень может отправиться в тюрьмуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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До восьми лет лишения свободы грозит 17-летнему жителю Миасса, порезавшему ножом своего 18-летнего приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Инцидент произошел ночью 20 июня. Двое молодых людей проводили время в одном из частных домов Миасса. В какой-то момент между ними возник конфликт. Тогда молодой человек взялся за нож и порезал своего знакомого. Пострадавшего доставили в больницу, где медики оказали ему необходимую помощь. Теперь его жизни ничего не угрожает.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, — рассказали в следственном комитете.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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