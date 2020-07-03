2020-07-03T14:19:22+03:00
Происшествия

Житель Челябинска разбил электрический чайник о голову пасынка

Горе-отчим задержан
Ирина ФАДЮШИНА
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Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину. Фото: Росгвардия по Челябинской области/vk.comСотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину. Фото: Росгвардия по Челябинской области/vk.com
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В одном из домов на улице Воровского конфликт между 53-летним мужчиной и его 23-летним пасынком закончился рукоприкладством. Инцидент произошел накануне вечером, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Мужчина схватился за электрический чайник и ударил молодого человека по лицу с такой силой, что чайник разбился. Осколком порезало плечо парня.

На место прибыли бойцы группы задержания вневедомственной охраны. Потерпевший открыл дверь силовикам и рассказал, что случилось. Мужчину передали сотрудникам полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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