Житель Челябинска разбил электрический чайник о голову пасынка
В одном из домов на улице Воровского конфликт между 53-летним мужчиной и его 23-летним пасынком закончился рукоприкладством. Инцидент произошел накануне вечером, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.
Мужчина схватился за электрический чайник и ударил молодого человека по лицу с такой силой, что чайник разбился. Осколком порезало плечо парня.
На место прибыли бойцы группы задержания вневедомственной охраны. Потерпевший открыл дверь силовикам и рассказал, что случилось. Мужчину передали сотрудникам полиции.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU