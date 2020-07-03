Сэкономили: в Челябинске дополнительно отремонтируют дороги на двух улицах

3 Июль 2020 2020-07-03T14:58:57+03:00

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За счет аукционов, на который побеждает тот, кто предложит наименьшую цену, позволили мэрии Челябинска сэкономить приличную сумму денег, выделяемых по программе «Безопасные и качественные дороги». Этого хватит, чтобы провести ремонт еще на двух улицах — Молодогвардейцев и Жукова, а также поставят еще четыре новых светофора.

— На улице Молодогвардейцев планируется привести в порядок участок от Университетской набережной до проспекта Победы. Будет произведена полная замена асфальтового покрытия, включая парковочные карманы, а также бордюрного камня там, где это необходимо. Кроме того, вдоль улицы будут убраны дорожные ограждения — здесь тротуар с проезжей частью разделяет широкий газон, — рассказали в пресс-службе мэрии.

На ремонт этого участка потратят 31 млн рублей. Всего по программе БКД обновят 28 магистралей.

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ИСТОЧНИК KP.RU