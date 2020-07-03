2020-07-03T14:58:57+03:00
Общество

Сэкономили: в Челябинске дополнительно отремонтируют дороги на двух улицах

Рассказываем, где будут укладывать новый асфальт
Антон МАКЕЕВ
Поделиться:
На Молодогвардейцев уже сняли старый асфальт. Фото: cheladmin.ruНа Молодогвардейцев уже сняли старый асфальт. Фото: cheladmin.ru
Изменить размер текста:

За счет аукционов, на который побеждает тот, кто предложит наименьшую цену, позволили мэрии Челябинска сэкономить приличную сумму денег, выделяемых по программе «Безопасные и качественные дороги». Этого хватит, чтобы провести ремонт еще на двух улицах — Молодогвардейцев и Жукова, а также поставят еще четыре новых светофора.

— На улице Молодогвардейцев планируется привести в порядок участок от Университетской набережной до проспекта Победы. Будет произведена полная замена асфальтового покрытия, включая парковочные карманы, а также бордюрного камня там, где это необходимо. Кроме того, вдоль улицы будут убраны дорожные ограждения — здесь тротуар с проезжей частью разделяет широкий газон, — рассказали в пресс-службе мэрии.

На ремонт этого участка потратят 31 млн рублей. Всего по программе БКД обновят 28 магистралей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Кто-то скажет сумасшедшие, а кто-то позавидует»: жители Челябинской области обклеили Mitsubishi «бичпакетами»
ВТБ предлагает новые онлайн-сервисы юридической поддержки
Сэкономили: в Челябинске дополнительно отремонтируют дороги на двух улицах
Житель Челябинска разбил электрический чайник о голову пасынка
В Челябинской области подросток порезал ножом своего приятеля
В Магнитогорске вынесли приговор отморозку, который изнасиловал и убил школьницу
Магнитогорский «Металлург» предложил доставить легионеров «Трактора» и «Автомобилиста» в Челябинскую область
Жителей Челябинска бесплатно научат создавать свои сайты
В Челябинске вынесли приговор грабителям-неудачникам, нападавшим на банки
В Челябинской области больше часа тушили магазины «Пятерочка» и «Светофор»
Гигантская надпись «Я дома» появится на набережной Миасса в Челябинске
В Челябинской области вынесли приговор менеджеру, оформлявшей кредиты на бывших клиентов
В Челябинске заплыв возле «Заячьего острова» закончился трагедией
Полиция опубликовала фото подозреваемого в поджоге бомжей в Челябинске
Корова-вирус и ковидиот: какими словами пополнился словарный запас челябинцев за время пандемии