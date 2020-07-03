Путин назначил нового зампредседателя Центрального райсуда Челябинска
На должность заместителя председателя Центрального райсуда Челябинска была назначена Ирина Шершикова. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Шершикова знакома общественности ведением громких уголовных дел, связанными с известными личностями Челябинска. Одним из них является суд над экс-кандидатом в губернаторы, бывшим омбудсменом региона Алексеем Севастьяновым. Согласно материалам дела, он пытался получить мошенническим способом грант на ведение фермерского хозяйства. Севастьянова признали виновным и приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.
Также Шершикова вела судебный процесс над бывшим сити-менеджером Челябинска Сергеем Давыдовым в 2017 году. Однако его дело было закрыто по ходатайству ФСБ и передано в другой суд.
Следует добавить, что соответствующим указом Путина должность председателя Октябрьского районного суда займет Вячеслав Приходько.
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ИСТОЧНИК KP.RU