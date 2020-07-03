Путин назначил нового зампредседателя Центрального райсуда Челябинска

3 Июль 2020 2020-07-03T18:38:39+03:00

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На должность заместителя председателя Центрального райсуда Челябинска была назначена Ирина Шершикова. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Шершикова знакома общественности ведением громких уголовных дел, связанными с известными личностями Челябинска. Одним из них является суд над экс-кандидатом в губернаторы, бывшим омбудсменом региона Алексеем Севастьяновым. Согласно материалам дела, он пытался получить мошенническим способом грант на ведение фермерского хозяйства. Севастьянова признали виновным и приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.

Также Шершикова вела судебный процесс над бывшим сити-менеджером Челябинска Сергеем Давыдовым в 2017 году. Однако его дело было закрыто по ходатайству ФСБ и передано в другой суд.

Следует добавить, что соответствующим указом Путина должность председателя Октябрьского районного суда займет Вячеслав Приходько.

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ИСТОЧНИК KP.RU