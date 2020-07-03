Погода в Челябинске на 4 июля 2020: жара и смог
Ближайшие выходные ожидаются жаркими. Но один день будет солнечным и безоблачным, а второй — с грозой. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске в субботу, 4 июля 2020 года.
По данным Челябинского гидрометцентра, нынешней ночью в областном центре +10...+12 градусов. Днем же в городе потеплеет до +28 градусов, и это — в тени.
Существенных осадков в субботу городу не обещают, но порывы ветра порой будут сильными. Впрочем, это не скажется на движении больших воздушных масс. На всю субботу и до обеда грядущего воскресенья в Челябинске объявлен режим «черного неба».
В воскресенье на градус прохладнее, также синоптики обещают кратковременный дождь и грозу.
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ИСТОЧНИК KP.RU