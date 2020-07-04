«Живи», «Люби», «Мечтай»: жителей Магнитогорска учат оптимизму местные заключенные

4 Июль 2020 2020-07-04T05:38:08+03:00

В колонии делают арт-объекты для украшения города

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Магнитогорск начали украшать оптимистичными посланиями к горожанам. По иронии судьбы, арт-объекты делают заключенные. Муниципальные контракты на изменение городской среды местные власти заключили с колонией № 18.

— Центр трудовой адаптации осужденных ИК-18 изготовит и установит для города скамейки и урны, декоративные ограждения, а также оптимистичные надписи «Живи», «Люби», «Твори», «Мечтай» и различные малые архитектурные формы, — рассказывают в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Кое-что уже появилось на пешеходной зоне проспекта Карла Маркса.

— Городские контракты позволяют нам создавать новые рабочие места для осужденных. А привычка работать поможет заключенным вернуться к нормальной жизни после освобождения, — говорит начальник отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН области Денис Анисимов.

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ИСТОЧНИК KP.RU