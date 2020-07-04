2020-07-04T06:48:16+03:00
Общество

Погода в Челябинске 5 июля 2020: ждем грозу и дождик

Какой будет погода в Челябинске 5 июля 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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Одинокие могут встретить свое счастье сегодня.Одинокие могут встретить свое счастье сегодня.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Уже на следующей неделе в Челябинск вернется жара «за тридцать». Но и сейчас в городе установилась отличная погода. Рассказываем, какой она будет в Челябинске в воскресенье, 5 июля 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на воскресенье в областном центре до +13 градусов, без осадков. Днем воздух прогреется до +27 градусов. При этом синоптики обещают кратковременный дождь и грозу. До обеда над городом режим «черного неба», а позже ветер начнет разгонять городской смог.

Такой будет погода в Челябинске 5 июля 2020 года.

Кстати, в народном календаре этот день считается днем встреч. «Накануне Ульян не нашел Ульяну, а теперь она сама пошла его искать», — говорили люди. Так что не пропустите свое личное счастье!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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