«Работает только одно легкое»: челябинка собирает деньги на спасение жеребенка

4 Июль 2020 2020-07-04T07:40:38+03:00

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Челябинка Алена Косова в соцсетях попросила помощи у подписчиков, чтобы спасти жеребенка с хроническим плевритом. От животного отказался хозяин, ведь конь, у которого работает только одно легкое, вряд ли еще поскачет.

— В середине мая коневоз, ехавший в Сибирь выгрузил на ипподроме Кургана жеребенка с коликами. Несколько дней девчонки боролись за его жизнь. Он не ел, не пил, кашлял, слава богу начал, калиться и в конце концов начал есть, — пишет Алена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="708" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/788657" frameborder="0"></iframe> В правом легком животного много жидкости. Видео: instagram.com/kosova_al2/.

Животному становилось хуже день ото дня.

— Температура практически не сбивалась. И не опускалась ниже 39,5. Капался он трижды в день. Ветврачи ставили нам в диагнозы: грипп, транспортную болезнь, ринопневмонию, пироплазмоз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="708" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/788658" frameborder="0"></iframe> Челябинка собирает деньги на лечение коня. Видео: instagram.com/kosova_al2/.

Челябинка рассказала, что конь тает на глазах, а в единственном рабочем легком много жидкости. Весь месяц Алена не отходила от животного, вкладывала в лечение свои ресурсы, но у девушки на попечении находятся еще одна лошадь, поэтому она решила обратиться ко всем неравнодушным. Сейчас жеребенку нужна диагностика и дальнейшее лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU