И лимузин не нужен: челябинцы сыграли свадьбу в трамвае

4 Июль 2020 2020-07-04T09:55:36+03:00

Коллеги поздравили молодоженов, которые устроили свадьбу в трамвае. Фото: vk.com/cheltr74

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Водители челябинского общественного транспорта решили сыграть свадьбу в самом неожиданном месте, а именно в трамвае. Молодожены сфотографировались на фоне транспорта, украшенного растяжкой с надписью «Совет да любовь», сердцами и лентами.

Вот так выглядит праздничный трамвай влюбленных. Фото: Читатель КП-Челябиск

О торжестве сообщили в соцсетях в группе «Челябинский транспорт». В комментариях под постом подписчики поздравили влюбленных, пожелали долгих лет семейной жизни и поменьше проблемных водителей на дороге.

— Совет да любовь! Цените и берегите друг друга, берегите свою любовь,долгих счастливых лет совместной жизни! — пишет пользователь.

— Счастья молодым, поменьше идиотов на дорогах.

Вот так выглядит свадебный трамвай изнутри. Фото: Читатель КП-Челябиск

А невеста в комментариях благодарит всех за поздравления.

— Спасибо большое, ребята, всем очень благодарны и любим.

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ИСТОЧНИК KP.RU