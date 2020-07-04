И лимузин не нужен: челябинцы сыграли свадьбу в трамвае
Водители челябинского общественного транспорта решили сыграть свадьбу в самом неожиданном месте, а именно в трамвае. Молодожены сфотографировались на фоне транспорта, украшенного растяжкой с надписью «Совет да любовь», сердцами и лентами.
Вот так выглядит праздничный трамвай влюбленных. Фото: Читатель КП-Челябиск
О торжестве сообщили в соцсетях в группе «Челябинский транспорт». В комментариях под постом подписчики поздравили влюбленных, пожелали долгих лет семейной жизни и поменьше проблемных водителей на дороге.
— Совет да любовь! Цените и берегите друг друга, берегите свою любовь,долгих счастливых лет совместной жизни! — пишет пользователь.
— Счастья молодым, поменьше идиотов на дорогах.
Вот так выглядит свадебный трамвай изнутри. Фото: Читатель КП-Челябиск
А невеста в комментариях благодарит всех за поздравления.
— Спасибо большое, ребята, всем очень благодарны и любим.
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ИСТОЧНИК KP.RU