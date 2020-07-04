2020-07-04T09:37:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 4 июля 2020: еще три смерти

Свежие данные о количестве зараженных в Челябинской области
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
В регионе погибло более 150 человек с подтвержденным коронавирусомВ регионе погибло более 150 человек с подтвержденным коронавирусомФото: Валентина ВАГАНОВА
Изменить размер текста:

Минздрав опубликовал свежие данные количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. К сегодняшнему утру зарегистрировали 136 новых случаев. Под присмотрам врачей сейчас находится 3232 пациента.

За прошедшие сутки на поправку пошли 119 человек, их выписали и отправили домой. Всего регионе выздоровели 4696 южноуральцев.

За минувший день скончалось три человека. Во всех случаях коронавирус был сопутствующим заболеванием: 43-летний пациент (злокачественное новообразование), 62-летняя женщина (острый лейкоз, диссеминированное внутрисосудистое свертывание) и 90-летняя пациентка (острый лейкоз, бактериальная пневмония). Всего на Южном Урале погибло 159 человек с подтвержденным COVID-19.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У известного челябинского зоозащитника пропала кошка
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 4 июля 2020: еще три смерти
И лимузин не нужен: челябинцы сыграли свадьбу в трамвае
«Работает только одно легкое»: челябинка собирает деньги на спасение жеребенка
«Живи», «Люби», «Мечтай»: жителей Магнитогорска учат оптимизму местные заключенные
Сотрудницу Росгвардии, спасшую из воды мальчика, наградили почетной грамотой
В Челябинске очистили Голубой карьер, который отдыхающие завалили мусором
Погода в Челябинске на 4 июля 2020: жара и смог
Путин назначил нового зампредседателя Центрального райсуда Челябинска
ВТБ до сентября продлевает использование корпоративных карт с истекшим сроком действия
Графитисты напомнят о роли Челябинска в годы Великой Отечественной войны
Текслер поддержал помощь моногородам Южного Урала
Еще один легионер «Трактора» продлил контракт с клубом на три года
Бывший кандидат в губернаторы «метит» в депутаты Заксобрания
«Кто-то скажет сумасшедшие, а кто-то позавидует»: жители Челябинской области обклеили Mitsubishi «бичпакетами»
ВТБ предлагает новые онлайн-сервисы юридической поддержки
Сэкономили: в Челябинске дополнительно отремонтируют дороги на двух улицах
Житель Челябинска разбил электрический чайник о голову пасынка
В Челябинской области подросток порезал ножом своего приятеля
В Магнитогорске вынесли приговор отморозку, который изнасиловал и убил школьницу
Магнитогорский «Металлург» предложил доставить легионеров «Трактора» и «Автомобилиста» в Челябинскую область
Жителей Челябинска бесплатно научат создавать свои сайты
В Челябинске вынесли приговор грабителям-неудачникам, нападавшим на банки
В Челябинской области больше часа тушили магазины «Пятерочка» и «Светофор»
Гигантская надпись «Я дома» появится на набережной Миасса в Челябинске
В Челябинской области вынесли приговор менеджеру, оформлявшей кредиты на бывших клиентов
В Челябинске заплыв возле «Заячьего острова» закончился трагедией
Полиция опубликовала фото подозреваемого в поджоге бомжей в Челябинске
Корова-вирус и ковидиот: какими словами пополнился словарный запас челябинцев за время пандемии