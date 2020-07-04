Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 4 июля 2020: еще три смерти

4 Июль 2020 2020-07-04T09:37:10+03:00

В регионе погибло более 150 человек с подтвержденным коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

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Минздрав опубликовал свежие данные количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. К сегодняшнему утру зарегистрировали 136 новых случаев. Под присмотрам врачей сейчас находится 3232 пациента.

За прошедшие сутки на поправку пошли 119 человек, их выписали и отправили домой. Всего регионе выздоровели 4696 южноуральцев.

За минувший день скончалось три человека. Во всех случаях коронавирус был сопутствующим заболеванием: 43-летний пациент (злокачественное новообразование), 62-летняя женщина (острый лейкоз, диссеминированное внутрисосудистое свертывание) и 90-летняя пациентка (острый лейкоз, бактериальная пневмония). Всего на Южном Урале погибло 159 человек с подтвержденным COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU