2020-07-04T10:52:21+03:00
Общество

У известного челябинского зоозащитника пропала кошка

Ангелина ЗАКИРОВА
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Карен Даллакян ищет кошку Машу. Фото: facebook.com/priytspasimenya/Карен Даллакян ищет кошку Машу. Фото: facebook.com/priytspasimenya/
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Челябинский зоозащитник и ветеринар Карен Даллакян ищет кошку Машу, которая пропала на этой неделе.

— Пропала наша любимая кошка Маша! Она любимица приюта «Спаси меня», живет у нас три года, когда-то преданная своими хозяевами, — пишет Карен Даллакян в соцсетях.

Зоозащитник просит связаться с ним тех, кто видел Машу. Фото: facebook.com/priytspasimenya/

Зоозащитник просит связаться с ним тех, кто видел Машу. Фото: facebook.com/priytspasimenya/

Свободолюбивой Маше нравилось гулять за территорией приюта, она всегда возвращалась, рассказывают в организации. Однако в этот раз, когда кошки не оказалось на привычном месте, сотрудники приюта начали бить тревогу.

Фото: facebook.com/priytspasimenya/

Фото: facebook.com/priytspasimenya/

— Убежала гулять в районе ул. Ферросплавная, 79 (Калининский район) и не вернулась, — рассказали в приюте. — Кошка трехцветная, упитанная, плотненькая, с короткой густой шерстью. Маша не идет на руки к чужим людям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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