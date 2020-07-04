У известного челябинского зоозащитника пропала кошка

4 Июль 2020 2020-07-04T10:52:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Челябинский зоозащитник и ветеринар Карен Даллакян ищет кошку Машу, которая пропала на этой неделе.

— Пропала наша любимая кошка Маша! Она любимица приюта «Спаси меня», живет у нас три года, когда-то преданная своими хозяевами, — пишет Карен Даллакян в соцсетях.

Зоозащитник просит связаться с ним тех, кто видел Машу. Фото: facebook.com/priytspasimenya/

Свободолюбивой Маше нравилось гулять за территорией приюта, она всегда возвращалась, рассказывают в организации. Однако в этот раз, когда кошки не оказалось на привычном месте, сотрудники приюта начали бить тревогу.

Фото: facebook.com/priytspasimenya/

— Убежала гулять в районе ул. Ферросплавная, 79 (Калининский район) и не вернулась, — рассказали в приюте. — Кошка трехцветная, упитанная, плотненькая, с короткой густой шерстью. Маша не идет на руки к чужим людям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU