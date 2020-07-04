На 30 улицах Челябинска появится новое наружное освещение
К концу 2020 года на 30 улицах в Челябинске должны установить новое наружное освещение.
— В первых числах июля после официальных электронных торгов заключен муниципальный контракт на восстановление сетей уличного освещения в городе Челябинске на сумму более 20,5 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.
Проект реализуют в рамках программы «Реальные дела». Сейчас подрядчик готовит технику и материалы для обустройства сетей.
Освещение появится на следующих улицах:
— внутриквартальная территория, ограниченная ул. Солнечная — ул. Молодогвардейцев — ул. Захаренко;
— Комсомольский проспект, 43;
— Комсомольский проспект, 134;
— ул. 11А городок;
— ул. Горьковская;
— ул. Матросова от дома №17 до дома №58 в пос. Смолино;
— ул. Широкая в пос. Новосинеглазово;
— ул. Животноводческая;
— ул. Вагнера, 116;
— ул. Эстонская от ул. Барановической до ул. Дзержинского;
— ул. Лизы Чайкиной;
— ул. Пирогова, 7;
— ул. Барбюса от дома №152 до дома №150;
— ул. Гончаренко от дома №93 до дома №95;
— ул. Крамского;
— ул. Шота Руставели;
— участок между ул. Барбюса, 65А и ул. Гагарина, 42А/1;
— ул. Суворова;
— ул. Дзержинского, 99Б;
— ул. Костромская от дома №124 до дома №128;
— ул. 3-я Секторная от дома №13 до дома №33;
— ул. Житомирская;
— ул. Первоконная;
— ул. Колекторная, пер. Донской;
— ул. Латвийская от ул. Эстонской до ул. Севастопольской;
— ул. Гагарина, 42;
— пос. Сухомесово, ул. Крестьянская;
— пос. Сухомесово, пер. Сухомесовский;
— пос. Сухомесово, ул. Сухомесовская;
— пос. Сухомесово, ул. Кольцевая.
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ИСТОЧНИК KP.RU