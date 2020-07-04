На 30 улицах Челябинска появится новое наружное освещение

4 Июль 2020 2020-07-04T13:01:05+03:00

Закончить работы должны к концу 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

На проект потратят более 20,5 миллионов рублей

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К концу 2020 года на 30 улицах в Челябинске должны установить новое наружное освещение.

— В первых числах июля после официальных электронных торгов заключен муниципальный контракт на восстановление сетей уличного освещения в городе Челябинске на сумму более 20,5 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Проект реализуют в рамках программы «Реальные дела». Сейчас подрядчик готовит технику и материалы для обустройства сетей.

Освещение появится на следующих улицах:

— внутриквартальная территория, ограниченная ул. Солнечная — ул. Молодогвардейцев — ул. Захаренко;

— Комсомольский проспект, 43;

— Комсомольский проспект, 134;

— ул. 11А городок;

— ул. Горьковская;

— ул. Матросова от дома №17 до дома №58 в пос. Смолино;

— ул. Широкая в пос. Новосинеглазово;

— ул. Животноводческая;

— ул. Вагнера, 116;

— ул. Эстонская от ул. Барановической до ул. Дзержинского;

— ул. Лизы Чайкиной;

— ул. Пирогова, 7;

— ул. Барбюса от дома №152 до дома №150;

— ул. Гончаренко от дома №93 до дома №95;

— ул. Крамского;

— ул. Шота Руставели;

— участок между ул. Барбюса, 65А и ул. Гагарина, 42А/1;

— ул. Суворова;

— ул. Дзержинского, 99Б;

— ул. Костромская от дома №124 до дома №128;

— ул. 3-я Секторная от дома №13 до дома №33;

— ул. Житомирская;

— ул. Первоконная;

— ул. Колекторная, пер. Донской;

— ул. Латвийская от ул. Эстонской до ул. Севастопольской;

— ул. Гагарина, 42;

— пос. Сухомесово, ул. Крестьянская;

— пос. Сухомесово, пер. Сухомесовский;

— пос. Сухомесово, ул. Сухомесовская;

— пос. Сухомесово, ул. Кольцевая.

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ИСТОЧНИК KP.RU