Экс-депутат ЗСО устроил скандал на въезде в Озерск

4 Июль 2020 2020-07-04T13:57:45+03:00

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Андрей Ткаченко слишком поздно подал документы для оформления пропуска в ЗАТО и теперь не успевает зарегистрироваться на выборах в Заксобрание.

Жители Озерска сообщают, что экс-депутат ЗСО Андрей Ткаченко сегодня, 3 июля, пытался въехать в «запретку», чтобы подать документы для регистрации на выборах в Заксобрание. Однако на КПП Ткаченко остановили: его пропуск не был готов. На момент написания материала он оставался на въезде в ЗАТО.

— Андрей Алексеевич только 2 июля подал на имя главы города Евгения Щербакова заявление о въезде, — комментируют в пресс-службе администрацим. — Однако по правилам проверка данных лиц, имеющих судимости, занимает у ФСБ до 60 дней. Естественно, на следующий же день пропуск никто не приготовил.

Напомним, Андрей Ткаченко действительно имеет судимость по статье 176 УК РФ. «Незаконное получение кредита». Кроме того, в конце 2015 в суд передавалось уголовное дело в отношении экс-депутата и его супруги. Их обвиняли в крупной растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.

Пикантность ситуации в том, что зарегистрироваться в качестве кандидата необходимо до 5 июля.

Андрей Ткаченко был депутатом ЗСО четвертого и пятого созывов, возглавлял фракцию ЛДПР. В 2016 году был исключен из партии в связи с уголовным преследованием. С тех пор он исчез из политической повестки региона, но сегодня выступает как кандидат от КПРФ.

Отметим, ранее Ткаченко регулярно появлялся в Озерске, имел здесь бизнес. Однако не посещал «запретку» более пяти лет, так что данные его предыдущей проверки уже «протухли», и теперь органы ФСБ имеют полное право не пускать экс-депутата в город.

С самим Андреем Алексеевичем связаться не удалось. Очевидцы сообщают, что он устроил на КПП скандал, обвинял городские власти в ангажированности и предвзятости и требовал немедленного проезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU