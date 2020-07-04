«Как в Аризоне»: в Челябинске на Меридиане вырубили все кусты

4 Июль 2020 2020-07-04T14:01:43+03:00

В ЮУЖД пообещали высадить новые деревья и кустарники Фото: Ирина ФАДЮШИНА

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В Челябинске вдоль Меридиана (от проспекта Ленина и до въезда в Ленинский район) вырубили все кусты.

— Теперь как в Аризоне, — говорят челябинцы.

Оказалось, что за пропажей растений стоят железнодорожники.

— Вырубка кустарников вдоль железнодорожных путей на автодороге Меридиан проведена работниками Южно-Уральской железной дороги в рамках капитального ремонта земляного полотна на станции Челябинск-Главный. Работы по вырубке проведены в пределах полосы отвода железной дороги, — объяснили в пресс-службе ЮУЖД.

В организации пообещали, что в этом году высадят 3,2 тысячи деревьев и кустарников в границах Челябинской дистанции пути на направлении «станция Челябинск-Главный — станция Синеглазово».

Отметим, железнодорожники принимают активное участие в восстановлении лесных массивов: за прошлый год работники ОАО «РЖД» на полигоне ЮУЖД высадили более 34 тысяч зеленых насаждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU