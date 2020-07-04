В Челябинской области планируют запретить бесплатную рыбалку

4 Июль 2020 2020-07-04T16:14:58+03:00

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В Челябинской области хотят запретить рыбалку в озере Синара, Шершневском и Магнитогорском водохранилищах. Член Общественной палаты РФ Олег Дубровин рассказал о проекте правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

— Самой удивительной является норма п.16.1 проекта правил, закрепляющая запрет прибрежного рыболовства в течение всего года, наравне с рекой Теча со всеми притоками и пойменными водными объектами, в озере Синара, Шершневском и Магнитогорском водохранилищах, учитывая, что прибрежное рыболовство в 166 -ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» рассматривается в ст.20, как прибрежное рыболовство в морских водах и в районах действия международных договоров, — пишет Олег Дубровин на своей странице в соцсетях.

Шершневсое и Магнитогорское водохранилища — любимые места для рыбалки, где ловят ерша, чебака, окуня, щуку, леща, карпа, карася, судака.

Обсуждение проекта закончится 10 июля. Олег Дубровин призывает южноуральцев поделиться своим мнением.

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ИСТОЧНИК KP.RU