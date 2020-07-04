Жители Челябинской области смогут увидеть большой парад планет
В следующие две недели жители Челябинской области смогут наблюдать уникальное событие — большой парад планет. Примерно раз в 200 лет все планеты Солнечной системы выстраиваются в один ряд.
Эксперты отмечают, что с Земли мы сможем рассмотреть только несколько планет. Об этом сообщает KP.ru.
Утром можно увидеть Венеру, ночью — Марс, Сатурн и Юпитер. А Уран и Нептун не получится разглядеть невооруженным глазом. Научный директор Московского планетария Фаина Рублева в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала, что парад планет начнется в ближайшее время, 4-5 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU