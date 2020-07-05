Под Челябинском объявились родители малыша, якобы выброшенного в помойку

5 Июль 2020 2020-07-05T07:18:02+03:00

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В Копейске решается судьба малыша, якобы найденного в мусорном баке в середине июня. Три недели назад мальчика принес в больницу мужчина, представившийся случайным прохожим. А теперь оказалось, что это был папа ребенка. Сейчас родители малыша хотят забрать мальчишку обратно.

Мальчик родился дома, и поэтому его родители полагали, что смогут cкрыть роды. Они придумали жалостливую легенду про мусорный бак и передали ребенка врачам из местной больницы. Но... То ли полиция все-таки вышла на след семьи, то ли совесть замучила маму и папу, но в какой-то момент они передумали и решили вернуть ребенка. История стала известна со слов руководителя проекта «Больничные сироты» Татьяны Щур. Волонтеры этой общественной организации помогали выхаживать мальчика в больничных стенах.

— Родители малыша найдены. Все остальные подробности будут оглашены в понедельник. Многое пока не ясно, нужна дополнительная информация от соцзащиты и органов опеки, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

А пока горожане обсуждают историю в социальных сетях. Отношение к ней, прямо скажем, очень неоднозначное.

Одни клянут нерадивых родителей за такой страшный поступок. А другие уверены: лучше уже отказаться от мальчика и принести его в больницу, чем просто убить — такие случаи тоже бывали. Горожане надеются, что малыш обретет хороших родителей — новых или родных.

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ИСТОЧНИК KP.RU