«Девушку унесли на носилках»: такси-легковушка перевернулось в Челябинске
Очевидец аварии на улице Блюхера выложил в социальные сети видео работы скорой на месте ДТП. Сама авария произошла в субботу вечером, 4 июля, за кольцом по дороге в сторону АМЗ.
В Челябинске перевернулась машина такси.Видео: Андрей Пьянков.
— Автомобиль перевернулся, повреждения сильнейшие. Спасатели вытаскивали девушку из машины. В карету скорой ее несли на носилках, — рассказал очевидец.
Фото: Dasha Zelenova.
По данным МЧС, авария произошла в 19.50 вечера. На месте работали МЧС, медики и сотрудники ГИБДД.
Подробности уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU