2020-07-05T08:05:56+03:00
Происшествия

«Девушку унесли на носилках»: такси-легковушка перевернулось в Челябинске

Машина встала на собственную крышу
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: Андрей Пьянков, сообщество "Регион 74".Фото: Андрей Пьянков, сообщество "Регион 74".
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Очевидец аварии на улице Блюхера выложил в социальные сети видео работы скорой на месте ДТП. Сама авария произошла в субботу вечером, 4 июля, за кольцом по дороге в сторону АМЗ.

В Челябинске перевернулась машина такси.Видео: Андрей Пьянков.

— Автомобиль перевернулся, повреждения сильнейшие. Спасатели вытаскивали девушку из машины. В карету скорой ее несли на носилках, — рассказал очевидец.

Фото: Dasha Zelenova.

Фото: Dasha Zelenova.

По данным МЧС, авария произошла в 19.50 вечера. На месте работали МЧС, медики и сотрудники ГИБДД.

Подробности уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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