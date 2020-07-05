2020-07-05T08:54:57+03:00
Общество

«Ребятня в восторге»: в Челябинске запустили «сухой» фонтан напротив ЮУрГУ

Горожан сразу же потянуло в новый сквер на Тернопольской
Лидия ПЕСКОВА
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Горожане довольны. Фото: Виктор Ереклинцев.Горожане довольны. Фото: Виктор Ереклинцев.
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В сквере на улице Тернопольской, что расположен напротив главного корпуса ЮУрГУ, запустили новый фонтан. Глава Центрального района Виктор Ереклинцев выложил видео нового аттракциона в своем Instagram.

В отличие от старого фонтана, с бассейном, в новом использован совсем другой принцип. У фонтана нет чаши, в которой скапливается вода. Струи бьют строго вверх из-под земли, а потом вода уходит через специальные решетки обратно. По такому фонтану, которые в народе называют «сухим», можно свободно бегать. Что и делают с радостью дети и взрослые.

В центре Челябинска появился новый фонтан.Видео: пресс-служба мэрии.

— Ребятня в восторге! — делятся горожане.

— Ожило место!

Аналогичный фонтан появился в этом году в парке имени Терешковой на ЧТЗ и тоже сразу снискал популярность у горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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