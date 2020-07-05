Зараженные коронавирусом в Челябинской области на 5 июля 2020: прирост стабильно низкий

5 Июль 2020 2020-07-05T09:25:54+03:00

Пока поток заразившихся не иссякает. Фото: Олег УКЛАДОВ

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На утро 5 июля в Челябинской области подтверждены 8265 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 136 человек. Выписаны из больниц за минувшие сутки гораздо больше — 201 южноуралец.

На лечении остаются 3164 человека.

Также стало известно еще о трех погибших пациентах.

В Челябинске умерли 86-летний мужчина с больным сердцем и 98-летняя женщина — от острого нарушения мозгового кровообращения. Еще одна 71-летняя пациентка скончалась в Верхнем Уфалее от хронического заболевания почек.

У всех троих коронавирус был сопутствующей болезнью.

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ИСТОЧНИК KP.RU