2020-07-05T09:25:54+03:00
Общество

Зараженные коронавирусом в Челябинской области на 5 июля 2020: прирост стабильно низкий

Свежая статистика минздрава региона
Лидия ПЕСКОВА
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Пока поток заразившихся не иссякает.Пока поток заразившихся не иссякает.Фото: Олег УКЛАДОВ
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На утро 5 июля в Челябинской области подтверждены 8265 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 136 человек. Выписаны из больниц за минувшие сутки гораздо больше — 201 южноуралец.

На лечении остаются 3164 человека.

Также стало известно еще о трех погибших пациентах.

В Челябинске умерли 86-летний мужчина с больным сердцем и 98-летняя женщина — от острого нарушения мозгового кровообращения. Еще одна 71-летняя пациентка скончалась в Верхнем Уфалее от хронического заболевания почек.

У всех троих коронавирус был сопутствующей болезнью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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