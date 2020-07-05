«Баня сгорела, а дом отстояли»: жителей Миасса разбудили ночные взрывы

5 Июль 2020 2020-07-05T10:10:45+03:00

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В ночь на воскресенье, 5 июля, жителей Миасса разбудили громкие взрывы. Уже в четвертом часу утра на улице Привокзальной загорелось частное подворье — огонь добрался до баллонов с газом.

— Я аж проснулась. Думала, гром. Вышла на балкон, а там горит что-то со стороны бараков. Бабахнуло хорошо!

— До старой части Миасса грохот дошел!

— На «Автовазе» слышно было, — делятся в социальных сетях горожане.

Ночные взрывы в Миассе.Видео: сообщество "Инцидент Миасс".

Точную информацию о случившемся сообщило МЧС.

— Сигнал о пожаре наши сотрудники приняли в 3.30 утра. На место выдвинулись четыре автоцистерны. Жилой дом отстояли, а вот сарайка, гараж и баня сгорели. Люди во время ночного пожара не пострадали, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Информация о количество рванувших баллонов с газом, а также о причине пожара уточняется. МЧС озвучит ее в понедельник.

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ИСТОЧНИК KP.RU