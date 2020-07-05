2020-07-05T11:36:20+03:00
Происшествия

«Ничего не взяли, но машину испортили»: хулиганы разбили топором BMW X5 в Челябинске

Хозяйка автомобиля ищет свидетелей
Лидия ПЕСКОВА
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Сразу после погрома. Фото: предоставлено героем публикации.Сразу после погрома. Фото: предоставлено героем публикации.
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Мама двоих детей из Челябинска Надежда Х. ищет свидетелей ночного погрома. Под утро субботы, 4 июля, кто-то разбил ее автомобиль, припаркованный под окнами многоэтажки на улице Котина, 7.

— Ощущение, что по машине топором долбили. Разбили боковое стекло, повредили корпус. Но вещи при этом из салона не взяли. Вообще туда не залезли. Все лежит, как лежало, — рассказала женщина КП-Челябинск.

Поводов для агрессии в свою сторону горожанка не видит. Она обычная мать двоих ребятишек, зла не делала никому. Может быть, на машину набросились только из-за того, что она была крайней в ту ночь на парковке.

Здесь стекло уже вставили, но следы от топорика еще остались. Фото: предоставлено героем публикации.

Здесь стекло уже вставили, но следы от топорика еще остались. Фото: предоставлено героем публикации.

— Я слышала грохот около четырех часов ночи, а потом сразу сработала моя сигналка. Я подумала: стреляет кто-то, выглянула в окно — на улице никого. Звук сигналки я сразу же отключила и легла спать. А уже в шесть утра меня разбудила соседка: посмотри — машину разбили, — рассказывает надежда.

К сожалению, инцидент не попал на камеру видеодомофна. Но на записи видно, что примерно в это же время по дороге проезжает асфальтомоечная машина, а на Котина, 3, подъезжает такси и из дома выходят три человека. Возможно, что-то попало на камеры видеорегистраторов.

В полицию женщина не обращалась. Сначала хочет найти хоть какие-нибудь зацепки. Надежде можно написать в соцсетях.

Ремонт машины обойдется в 30-40 тысяч рублей. А эти деньги в семье с детьми совсем не лишние.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Ничего не взяли, но машину испортили»: хулиганы разбили топором BMW X5 в Челябинске
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