Челябинцы хвастаются шумной вечеринкой в разгар карантина

5 Июль 2020 2020-07-05T13:33:36+03:00

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Если смотреть на этот ролик со стороны, можно подумать: идет веселье где-то на побережье южного города. Но запись сделана не на курорте, а в центре Челябинска. Пусть в зенит лета, но в разгар карантина. А он, напомним, в Челябинской области пока продлен до 12 июля.

Судя по записи, десятки парней и девушек приняли участие в молодежной тусовке у «Белого рынка». Все они веселятся без масок и не соблюдают никакую дистанцию. Видимо, всех достал карантин и они дружно скандируют:

— Я выбираю жить в кайф!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/788790" frameborder="0"></iframe> Ночная тусовка у "Белого рынка"..Видео: amandawegner_.

— Нарушаете же режим! — замечают им в комментариях.

-Да ну его уже давно этот ковид! — замечают авторы ролика.

Говорят, жители этого микрорайона давно смирились, что каждую ночь у Курчатова и ЮУрГУ тусуются молодые. Люди банально устали от шума и неделями не могут выспаться.

Между тем всем участникам таких тусовок могут выписать штраф. А если в к празднику причастны местные торговые сети, привлечь к ответственности резонно и их.

— Массовая тусовка без масок и без соблюдения социальной дистанции. Может, пора всех оштрафовать? — спросили мы у полиции.

За комментарием нас отправили в Оперативный штаб при правительстве области.

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ИСТОЧНИК KP.RU