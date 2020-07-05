Челябинцы хвастаются шумной вечеринкой в разгар карантина
Если смотреть на этот ролик со стороны, можно подумать: идет веселье где-то на побережье южного города. Но запись сделана не на курорте, а в центре Челябинска. Пусть в зенит лета, но в разгар карантина. А он, напомним, в Челябинской области пока продлен до 12 июля.
Судя по записи, десятки парней и девушек приняли участие в молодежной тусовке у «Белого рынка». Все они веселятся без масок и не соблюдают никакую дистанцию. Видимо, всех достал карантин и они дружно скандируют:
— Я выбираю жить в кайф!
Ночная тусовка у "Белого рынка"..Видео: amandawegner_.
— Нарушаете же режим! — замечают им в комментариях.
-Да ну его уже давно этот ковид! — замечают авторы ролика.
Говорят, жители этого микрорайона давно смирились, что каждую ночь у Курчатова и ЮУрГУ тусуются молодые. Люди банально устали от шума и неделями не могут выспаться.
Между тем всем участникам таких тусовок могут выписать штраф. А если в к празднику причастны местные торговые сети, привлечь к ответственности резонно и их.
— Массовая тусовка без масок и без соблюдения социальной дистанции. Может, пора всех оштрафовать? — спросили мы у полиции.
За комментарием нас отправили в Оперативный штаб при правительстве области.
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ИСТОЧНИК KP.RU