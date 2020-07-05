2020-07-05T14:17:55+03:00
Общество

Несколько чиновников из мэрии Миасса ждут результаты теста на коронавирус

У некоторых нашли похожее на ковидное поражение легких
Лидия ПЕСКОВА
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Результаты анализов еще не пришли, но симптомы у заболевших красноречивые.Результаты анализов еще не пришли, но симптомы у заболевших красноречивые.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Миассе госпитализирован руководитель аппарата администрации города Евгений Быстров. У него обнаружили поражение легких, характерное для коронавируса, сообщает сайт newsmiass.ru.

В похожей ситуации находится начальник управления ЖКХ города Роман Комаров: медики обнаружили у него 25% поражение легких. Чиновник отправлен на амбулаторное лечение и ждет результаты ковидного теста.

По данным наших коллег, это далеко не все случаи подозрения на коронавирусную инфекцию у сотрудников мэрии. Ранее с подозрением на ковид на самоизоляцию ушли два заместителя главы города. Еще несколько сотрудников администрации сдали анализы и в ожидании ответа отправлены на карантин.

Напомним, Миасс по количеству зараженных коронавирусом вырвался на третье место в Челябинской области после Челябинска и Магнитогорска. С начала пандемии диагноз «коронавирус» подтвердился у 707 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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