Несколько чиновников из мэрии Миасса ждут результаты теста на коронавирус
В Миассе госпитализирован руководитель аппарата администрации города Евгений Быстров. У него обнаружили поражение легких, характерное для коронавируса, сообщает сайт newsmiass.ru.
В похожей ситуации находится начальник управления ЖКХ города Роман Комаров: медики обнаружили у него 25% поражение легких. Чиновник отправлен на амбулаторное лечение и ждет результаты ковидного теста.
По данным наших коллег, это далеко не все случаи подозрения на коронавирусную инфекцию у сотрудников мэрии. Ранее с подозрением на ковид на самоизоляцию ушли два заместителя главы города. Еще несколько сотрудников администрации сдали анализы и в ожидании ответа отправлены на карантин.
Напомним, Миасс по количеству зараженных коронавирусом вырвался на третье место в Челябинской области после Челябинска и Магнитогорска. С начала пандемии диагноз «коронавирус» подтвердился у 707 человек.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU