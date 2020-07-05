Несколько чиновников из мэрии Миасса ждут результаты теста на коронавирус

5 Июль 2020 2020-07-05T14:17:55+03:00

Результаты анализов еще не пришли, но симптомы у заболевших красноречивые. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Миассе госпитализирован руководитель аппарата администрации города Евгений Быстров. У него обнаружили поражение легких, характерное для коронавируса, сообщает сайт newsmiass.ru.

В похожей ситуации находится начальник управления ЖКХ города Роман Комаров: медики обнаружили у него 25% поражение легких. Чиновник отправлен на амбулаторное лечение и ждет результаты ковидного теста.

По данным наших коллег, это далеко не все случаи подозрения на коронавирусную инфекцию у сотрудников мэрии. Ранее с подозрением на ковид на самоизоляцию ушли два заместителя главы города. Еще несколько сотрудников администрации сдали анализы и в ожидании ответа отправлены на карантин.

Напомним, Миасс по количеству зараженных коронавирусом вырвался на третье место в Челябинской области после Челябинска и Магнитогорска. С начала пандемии диагноз «коронавирус» подтвердился у 707 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU