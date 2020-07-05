2020-07-05T15:23:32+03:00
Общество

В Челябинске потеплеет до +34 градусов

Распогодится к концу следующей недели
Лидия ПЕСКОВА
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На следующей неделе челябинцам придется тяжко - в город идет жара.На следующей неделе челябинцам придется тяжко - в город идет жара.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На Южный Урал идет знойное лето. Синоптики обещают к концу следующей недели +34 градуса в тени. Ранее в Гидрометцентре России считали, что весь июль температура в Челябинске будет немного ниже среднестатистических значений.

По данным Челябинского гидрометцентра, рабочая неделя начнется с температуры +27 градусов, к среде воздух прогреется до +32, а к следующим выходным до +34 градусов. В понедельник и вторник еще возможны небольшие осадки, а потом небо очистится совершенно.

Ветров синоптики не обещают. Можно предположить, что такая жара будет тяжко переноситься в черте мегаполиса — в городе наверняка установится смог. Зато для тех, кто успеет выбраться на природу, лучшей погоды и не придумаешь: озера в области должны прогреться и радовать отдыхающих своим теплом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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