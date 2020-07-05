2020-07-05T16:05:15+03:00
Общество

Подкидыша из больницы Копейска могут вернуть биологическим родителям

Такой исход запутанной истории малыша не исключают в органах социальной защите
Лидия ПЕСКОВА
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Отец сдал мальчика в больницу спустя несколько часов после родов. Фото: сообщество "Больничным сиротам нужна помощь!".Отец сдал мальчика в больницу спустя несколько часов после родов. Фото: сообщество "Больничным сиротам нужна помощь!".
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Малыша из Копейска, от которого три недели назад отказались родители, могут вернуть родным маме и папе. Об этом рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

— Сначала нужно понять, что случилось. Почему семья отказалась от мальчика и выдала его за подкидыша. Только тогда мы сможем оценить реабилитационный потенциал родной семьи и решить, может ли ребенок вернуться к биологическим родителям, — полагает Ирина Буторина.

Пока у чиновников у самих больше вопросов, чем ответов.

Около трех недель назад мужчина принес в больницу Копейска новорожденного мальчика, якобы найденного в мусорном баке. Пока полиция искала родителей, ребенка выхаживали в больницах — сначала в Копейске, а потом и в Челябинске. Неожиданно мужчина вернулся и признался, что мальчик его родной сын.

Помимо органов соцзащиты, обстоятельства этой истории выясняет полиция. От комментариев МВД пока отказалось из-за того, что в информации из разных источников много несостыковок. Достоверная информация о родителяи и ребенке будет озвучена в начале рабочей недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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