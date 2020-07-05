2020-07-05T16:19:09+03:00
Общество

Где в Челябинске ограничат движение в понедельник, 6 июля

Мэрия рассказала об участках дорог, где будут вести ремонт
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Планируйте маршрут заранее.Планируйте маршрут заранее.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В понедельник, 6 июля, на дорогах Челябинска продолжат вести ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Из-за этого на отдельных участках будет ограничено движение автотранспорта, сообщает пресс-служба администрации города.

Приводим полный перечень этих дорог:

— ул. Сулимова (от ул. Курчатова до ул. Доватора): демонтаж/монтаж бортового камня;

— ул. Мира (от ул. Сталеваров до Шоссе Металлургов) — монтаж бортового камня и пандусов;

— ул. Новороссийская — демонтаж/монтаж бортового камня, работы по поднятию колодцев, фрезерование и укладка асфальтобетонного покрытия;

— ул. Чистопольская — монтаж бортового камня;

— ул. Третьего Интернационала — нанесение горизонтальной разметки (работы будут выполнять поздно вечером, чтобы успело высохнуть за ночь);

— ул. Артиллерийская — установка бортового камня;

— ул. Молодогвардейцев (от ул. Братьев Кашириных до пр. Победы) — фрезерование покрытия.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Челябинска начали засыхать высаженные весной крупномеры
Погода в Челябинске на 6 июля 2020: неизбежность грозы ощущается в воздухе
Где в Челябинске ограничат движение в понедельник, 6 июля
Подкидыша из больницы Копейска могут вернуть биологическим родителям
В Челябинске потеплеет до +34 градусов
Несколько чиновников из мэрии Миасса ждут результаты теста на коронавирус
Челябинцы хвастаются шумной вечеринкой в разгар карантина
ЕГЭ в Челябинской области 2020: двух школьников удалили с экзамена за попытку списать
«Ничего не взяли, но машину испортили»: хулиганы разбили топором BMW X5 в Челябинске
«Баня сгорела, а дом отстояли»: жителей Миасса разбудили ночные взрывы
Зараженные коронавирусом в Челябинской области на 5 июля 2020: прирост стабильно низкий
«Ребятня в восторге»: в Челябинске запустили «сухой» фонтан напротив ЮУрГУ
«Девушку унесли на носилках»: такси-легковушка перевернулось в Челябинске
Под Челябинском объявились родители малыша, якобы выброшенного в помойку