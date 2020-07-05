Где в Челябинске ограничат движение в понедельник, 6 июля
В понедельник, 6 июля, на дорогах Челябинска продолжат вести ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Из-за этого на отдельных участках будет ограничено движение автотранспорта, сообщает пресс-служба администрации города.
Приводим полный перечень этих дорог:
— ул. Сулимова (от ул. Курчатова до ул. Доватора): демонтаж/монтаж бортового камня;
— ул. Мира (от ул. Сталеваров до Шоссе Металлургов) — монтаж бортового камня и пандусов;
— ул. Новороссийская — демонтаж/монтаж бортового камня, работы по поднятию колодцев, фрезерование и укладка асфальтобетонного покрытия;
— ул. Чистопольская — монтаж бортового камня;
— ул. Третьего Интернационала — нанесение горизонтальной разметки (работы будут выполнять поздно вечером, чтобы успело высохнуть за ночь);
— ул. Артиллерийская — установка бортового камня;
— ул. Молодогвардейцев (от ул. Братьев Кашириных до пр. Победы) — фрезерование покрытия.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
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ИСТОЧНИК KP.RU