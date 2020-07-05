Где в Челябинске ограничат движение в понедельник, 6 июля

5 Июль 2020 2020-07-05T16:19:09+03:00

Мэрия рассказала об участках дорог, где будут вести ремонт

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 6 июля, на дорогах Челябинска продолжат вести ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Из-за этого на отдельных участках будет ограничено движение автотранспорта, сообщает пресс-служба администрации города.

Приводим полный перечень этих дорог:

— ул. Сулимова (от ул. Курчатова до ул. Доватора): демонтаж/монтаж бортового камня;

— ул. Мира (от ул. Сталеваров до Шоссе Металлургов) — монтаж бортового камня и пандусов;

— ул. Новороссийская — демонтаж/монтаж бортового камня, работы по поднятию колодцев, фрезерование и укладка асфальтобетонного покрытия;

— ул. Чистопольская — монтаж бортового камня;

— ул. Третьего Интернационала — нанесение горизонтальной разметки (работы будут выполнять поздно вечером, чтобы успело высохнуть за ночь);

— ул. Артиллерийская — установка бортового камня;

— ул. Молодогвардейцев (от ул. Братьев Кашириных до пр. Победы) — фрезерование покрытия.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU