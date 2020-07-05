2020-07-05T16:34:35+03:00
Общество

Погода в Челябинске на 6 июля 2020: неизбежность грозы ощущается в воздухе

Какой будет погода в Челябинске 6 июля 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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В городе ждут грозу и ливень.В городе ждут грозу и ливень.Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА
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Следующая неделя обещать быть одной из самых жарких за этой лето. К выходным столбик термометра поднимется до +34 градусов в тени. А пока расскажем, какой будет погода в Челябинске в понедельник, 6 июля 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью на понедельник в городе до +17 градусов, днем в понедельник — до +27 градусов.

Пока над городом еще стоят тучи. Возможно, что-то прольется из них уже вечером. Но грядущую ночь и сам понедельник синоптики обещают с дождем и грозой. Сомневаться в прогнозе уже не приходиться: гроза просто физически ощущается в воздухе.

Днем возможны сильные порывы ветра, но прогноз НМУ в выходные пока не обновлялся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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