2020-07-05T18:19:52+03:00
Общество

В центре Челябинска начали засыхать высаженные весной крупномеры

Желтеют листья на проспекте Ленина и на улице Курчатова
Лидия ПЕСКОВА
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На деревьях желтеют листья. Фото: Ангелина Закирова.На деревьях желтеют листья. Фото: Ангелина Закирова.
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На центральных улицах города начали засыхать саженцы деревьев, посаженные весной. Об этом редакции КП-Челябинск сообщают читатели.

— Вдоль проспекта Ленина желтеют листья новеньких лип, а на улице Курчатова то же самое происходит с саженцами яблонь. Обидно будет, если погибнут, — говорят наши читатели.

На улице Курчатова. Фото: Ангелина Закирова.

На улице Курчатова. Фото: Ангелина Закирова.

Когда деревья высаживали весной, глава Центрального района Виктор Ереклинцев пообещал журналистам, что подрядчик будет ухаживать за деревцами, пока те не приживутся.

Будем надеяться, ничего серьезного с саженцами не случилось и они приживутся на улицах мегаполиса за это лето.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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