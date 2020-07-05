В центре Челябинска начали засыхать высаженные весной крупномеры
На центральных улицах города начали засыхать саженцы деревьев, посаженные весной. Об этом редакции КП-Челябинск сообщают читатели.
— Вдоль проспекта Ленина желтеют листья новеньких лип, а на улице Курчатова то же самое происходит с саженцами яблонь. Обидно будет, если погибнут, — говорят наши читатели.
На улице Курчатова. Фото: Ангелина Закирова.
Когда деревья высаживали весной, глава Центрального района Виктор Ереклинцев пообещал журналистам, что подрядчик будет ухаживать за деревцами, пока те не приживутся.
Будем надеяться, ничего серьезного с саженцами не случилось и они приживутся на улицах мегаполиса за это лето.
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ИСТОЧНИК KP.RU