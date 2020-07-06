2020-07-06T08:55:54+03:00
Общество

«Ушло 1150 пачек»: жители Челябинской области рассказали, зачем обклеили машину «бичпакетами»

Съедобный тюнинг взорвал соцсети
Валентина ВАГАНОВА
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Блогеры обклеили машину лапшой, чтобы поднять настроение подписчикам. Фото: instagram.com/galantmgnБлогеры обклеили машину лапшой, чтобы поднять настроение подписчикам. Фото: instagram.com/galantmgn
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Блогеры из Магнитогорска повеселили народ машиной-«лапшиной», обклеенной вермишелью быстрого приготовления. На тюнинг старенького Mitsubishi у них ушло три дня и огромное количество лапши.

— Машину оформили в таком стиле чтобы удивить и повеселить подписчиков моего ютуб-канала, — рассказал КП-Челябинск блогер Дядя Валера. — Если не считать ту лапшу, что мы съели в процессе работы, что значительно больше, чем ушло на машину, то получилось 1150 пачек лапши. Сумму потратили на нее немаленькую, но ради улыбок подписчиков ничего не жалко.

Реакция на «лапшину» у пользователей соцсетей была неоднозначная: кто-то посмеялся, а кто-то заворчал, что блогеры переводят продукты. Однако Дядя Валера уверяет, лапшу не выбросят, когда снимут с машины. Ею накормят домашних птиц в деревне. А вот люди на улицах, по словам блогера, позитивно реагировали на необычный автомобиль.

— Так как в «ТикТоке» у меня миллионная аудитория, многие узнавали и кричали: «О, это Дядя Валера».

В Челябинской области обклеили машину лапшой быстрого приготовления.Видео: youtube.com/Дядя Валера

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ИСТОЧНИК KP.RU

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