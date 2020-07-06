Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 6 июля 2020 года: более 5 тысяч человек уже переболели

6 Июль 2020 2020-07-06T09:25:20+03:00

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Минздрав опубликовал свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 6 июля зарегистрировали 138 новых случаев. Сейчас под наблюдением врачей находятся 3168 пациентов.

За прошедший день выписали и отправили домой 131 южноуральца. Всего в регионе 5028 человек переболели COVID-19.

За сутки скончались трое заболевших. У всех коронавирус был сопутствующим заболеванием: 97-летний пациент (постинфарктный кардиосклероз, сердечная недостаточность), 54-летняя пациентка (гнойный менингит, септицемия) и 50-летний мужчина (сахарный диабет, острый инфаркт миокарда).

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ИСТОЧНИК KP.RU