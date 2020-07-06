2020-07-06T11:00:06+03:00
Общество

В Челябинске предприниматель выкупил танковое училище, накинув сверху 2 тысячи

Бизнесмена обвиняли в мошенничестве
Ангелина ЗАКИРОВА
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По условиям контракта, новый хозяин не сможет снести казармыПо условиям контракта, новый хозяин не сможет снести казармыФото: Василий ТРУНОВ
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В Челябинске предприниматель Азамат Байсакалов выкупил последние здания танкового училища за 14,207 млн рублей, накинув две тысячи сверху (начальная цена — 14,205 млн рублей).

Компания «Дом.рф» подвела итоги аукциона 3 июля, бывший военный комплекс с площадью в 0,76 гектаров ушел с молотка, несмотря на статус объекта культурного наследия. Однако новый собственник не сможет снести казармы. По условиям контракта и законодательства, хозяин должен провести работы по сохранению комплекса.

Ранее имя бизнесмена фигурировало в уголовном деле против директора «Интехпрод» Ирины Кем. Байсакалова обвиняли в мошенничестве.

Напомним, танковое училище построили в начале XX века, учреждение расформировали больше 10 лет назад после скандала с рядовым Андреем Сычевым, который стал жертвой дедовщины

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ИСТОЧНИК KP.RU

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