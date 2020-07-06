КСП проверит, как тратили деньги на борьбу с коронавирусом в крупном городе Челябинской области
Контрольно-счетная плата Челябинской области с 13 июля начинает крупную проверку в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба КСП в официальном телеграм-канале.
— В программу проверки включены следующие вопросы: расходы на реализацию национальных проектов; расходы на борьбу с COVID-19; управление муниципальным имуществом и земельными участками; государственные закупки и другие вопросы, — рассказали в ведомстве.
Отметим, что план проверочных мероприятий был составлен еще в начале 2020 года. За последние 6 месяц по результатам работы КСП возбуждено 9 уголовных дел.
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ИСТОЧНИК KP.RU