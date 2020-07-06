2020-07-06T11:49:59+03:00
Общество

КСП проверит, как тратили деньги на борьбу с коронавирусом в крупном городе Челябинской области

В Магнитогорск едут ревизоры
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
КСП проведет плановую проверку в МагнитогорскеКСП проведет плановую проверку в МагнитогорскеФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Контрольно-счетная плата Челябинской области с 13 июля начинает крупную проверку в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба КСП в официальном телеграм-канале.

— В программу проверки включены следующие вопросы: расходы на реализацию национальных проектов; расходы на борьбу с COVID-19; управление муниципальным имуществом и земельными участками; государственные закупки и другие вопросы, — рассказали в ведомстве.

Отметим, что план проверочных мероприятий был составлен еще в начале 2020 года. За последние 6 месяц по результатам работы КСП возбуждено 9 уголовных дел.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетяхВКонтакте,Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не хотел возвращать 400 рублей»: хозяина магазинчика подозревают в убийстве покупателя в Челябинске
Клиенты ВТБ смогут получить до 1 миллиона рублей только по паспорту
Прокуратура подала в суд на мэрию Челябинска из-за плохих дорог
В Челябинске осудили преступную группировку, нападавшую на посетителей бара
В Челябинске уволили директора общественного транспорта
КСП проверит, как тратили деньги на борьбу с коронавирусом в крупном городе Челябинской области
В Челябинске предприниматель выкупил танковое училище, накинув сверху 2 тысячи
«Чуть ли не дискотеки устраивают»: в мэрии Челябинска пригрозили проверками летних кафе
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 6 июля 2020 года: более 5 тысяч человек уже переболели
«Ушло 1150 пачек»: жители Челябинской области рассказали, зачем обклеили машину «бичпакетами»