2020-07-06T12:34:30+03:00
Общество

В Челябинске уволили директора общественного транспорта

Сегодня он работает последний день
Ангелина ЗАКИРОВА
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Завтра у ООО «ОГТ» появится новый начальник. Фото: vk.com/dvkholodЗавтра у ООО «ОГТ» появится новый начальник. Фото: vk.com/dvkholod
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Сегодня, 6 июля, последний день работает директора ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод. Об этом рассказал начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов в своем телеграм-канале.

— Трудовой договор с ним расторгнут по инициативе работодателя. 7 июля коллективу ООО «ОГТ» будет представлен новый директор Валерий Кочетков, последние годы работавший руководителем организаций, занимающихся перевозками, — сказано в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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