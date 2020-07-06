2020-07-06T14:38:45+03:00
Общество

Прокуратура подала в суд на мэрию Челябинска из-за плохих дорог

Нарушения нашли сразу на нескольких улицах
Ангелина ЗАКИРОВА
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Прокуратура обвинила администрацию в бездействииПрокуратура обвинила администрацию в бездействииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Советском районом суде рассмотрят иск областной прокуратуры к администрации Челябинска с требованием привести в порядок дороги.

После публикаций в СМИ началась проверка в ходе которой выяснилось, что дорожное полотно на улице Лобырина, 2-ой Эльтонской, Шагольской, Героя России Молодова, Богдана Хмельницкого, Косарева от Комсомольского проспекта до ул. Братьев Кашириных не отвечает требованиям ГОСТА.

Главе города было внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения. Однако дороги никто так и не починил.Теперь ремонта будут добиваться через суд.

Также в рамках проверки городская прокуратура оценила бездействие контролирующего органа, так как стало известно, что сотрудники ОГИБДД УМВД России по Челябинску не проверяли данные объекты улично-дорожной сети и не привлекали к ответственности виновных.

— Начальнику ОГИБДД УМВД России по г. Челябинску внесено представление, в котором указано на необходимость возбуждения административных производств по ст. 12.34 КоАП РФ в отношении лиц, ответственных за содержание дорог в городе Челябинске, — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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