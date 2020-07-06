Росгвардия отправила на пенсию самого известного пса на Южном Урале

6 Июль 2020 2020-07-06T15:55:02+03:00

Теперь Фугаса ждет спокойная жизнь на пенсии. Фото: пресс-служба Росгвардии Челябинской области

Четвероногий товарищ не раз становился героем новостных сюжетов и спас множество жизней.

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Немецкая овчарка по кличке Фугас более 8 лет прослужила в ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Челябинской области. За время своей службы пес отметился блестящей работой в поиске опасных предметов. Он находил взрывные устройства и запрещенные вещи на челябинских вокзалах, железной дороге и в аэропорту.

— За время службы Фугас проявил самые высокие служебные качества, необходимые минно-розыскной собаке: отличный нюх, смелость, неприхотливость и преданность своему наставнику, — отмечают сотрудники инженерно-технической группы транспортного ОМОН.

А еще четвероногий боевой товарищ помогал тяжелобольным собакам — он стал для них донором крови. Также за время своей работы пес не раз оказывался героем новостных сюжетов не только на региональном уровне, но и на федеральном.

Теперь Фугаса ждет спокойная жизнь на пенсии. Он останется в семье кинолога спецподразделения прапорщика полиции Анны Андриевской.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/788988" frameborder="0"></iframe> Знаменитого пса Фугаса отправили на пенсию.

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ИСТОЧНИК KP.RU