Росгвардия отправила на пенсию самого известного пса на Южном Урале
Немецкая овчарка по кличке Фугас более 8 лет прослужила в ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Челябинской области. За время своей службы пес отметился блестящей работой в поиске опасных предметов. Он находил взрывные устройства и запрещенные вещи на челябинских вокзалах, железной дороге и в аэропорту.
— За время службы Фугас проявил самые высокие служебные качества, необходимые минно-розыскной собаке: отличный нюх, смелость, неприхотливость и преданность своему наставнику, — отмечают сотрудники инженерно-технической группы транспортного ОМОН.
А еще четвероногий боевой товарищ помогал тяжелобольным собакам — он стал для них донором крови. Также за время своей работы пес не раз оказывался героем новостных сюжетов не только на региональном уровне, но и на федеральном.
Теперь Фугаса ждет спокойная жизнь на пенсии. Он останется в семье кинолога спецподразделения прапорщика полиции Анны Андриевской.
Знаменитого пса Фугаса отправили на пенсию.
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ИСТОЧНИК KP.RU