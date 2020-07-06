2020-07-06T16:58:39+03:00
Общество

Сделал своими руками: южноуральский школьник подарил своей матери станок для золотной вышивки

Мальчик только закончил 10 класс, и уже самостоятельно проектирует и создает сложные ремесленные объекты
Рустам ЯХИН
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Григорий Хавана из поселка Черемушки (Красноармейский район) изготовил для своей матери станок для золотной вышивки. Все началось с того, что женщина пожаловалась на отсутствие нормальных условий для работы с нитями и иголками.

Тогда юноша решил ей помочь. Для начала он сделал чертеж своей будущей работы, а затем прикинул, какие материалы лучше всего подойдут для создания проекта. И уже после этого он воплотил свою задумку в реальность.

Григорий пока еще не определился, куда он пойдет учиться. Фото: vk.com

Григорий пока еще не определился, куда он пойдет учиться. Фото: vk.com

Мама Григория подарком осталась довольна. Она рассказала, что сам станок обладает хорошей устойчивостью, а его столешница может фиксироваться как вертикально под углом, так и горизонтально. При этом женщина отметила, что это не первая его работа с деревом, которую Григорий когда-либо выполнял. Ранее он создавал бизиборд для младшего брата, лавочки и арку для цветов для своей бабушки, а также многое другое.

Сам Григорий еще не знает, куда он планирует пойти учиться по окончанию школы. Как признается юноша, сейчас ему больше по душе социальная работа. Однако решение это, скорее всего, не окончательное, и в будущем он может поменять свое мнение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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