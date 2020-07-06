На Южном Урале погиб мужчина после удара молнии
Инцидент произошел днем 5 июля в Челябинской области. Тело мужчины обнаружили около населенного пункта в Уйском районе. По предварительным данным, погибший пас скот в поле и получил смертельную травму при попадании молнии.
— Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле мужчины не обнаружено, — сообщает пресс-служба СУ СКР региона.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они проводят судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По его результатам будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU