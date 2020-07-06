2020-07-06T18:02:35+03:00
Общество

На Южном Урале погиб мужчина после удара молнии

Он скончался на 31 году своей жизни
Рустам ЯХИН
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В момент происшествия погибший находился в поле. Фото:oir.mobiВ момент происшествия погибший находился в поле. Фото:oir.mobi
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Инцидент произошел днем 5 июля в Челябинской области. Тело мужчины обнаружили около населенного пункта в Уйском районе. По предварительным данным, погибший пас скот в поле и получил смертельную травму при попадании молнии.

— Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле мужчины не обнаружено, — сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они проводят судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По его результатам будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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