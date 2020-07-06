Мишустин увеличил сумму денежных средств для поддержки соцработников в Челябинской области

6 Июль 2020 2020-07-06T19:24:43+03:00

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В Челябинской области увеличат сумму денежных средств, направленных на поддержку соцработникам. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Теперь для врачей в социальных организациях будет доплата в размере 40 тыс. рублей за работу в течении одной смены, которая составляет 14 дней. А если же на месте трудовой деятельности будет выявлена вспышка коронавируса, то сумма пособия станет равна 60 тыс. рублям. Для лаборантов, медсестер, инструкторов и других работников среднего персонала выплата составит 25 или 35 тыс. рублей.

Младший медперсонал получит пособия в размере 15 тыс. или 20 тыс. рублей. Для технического персонала выплаты составят в размере 10 тыс. или 15 тыс. рублей.

Социальные работники, специалисты по соцработе, работе с семьей, психологи, воспитатели, логопеды, музыкальные работники, библиотекари и прочий персонал тоже претендуют на пособие. Однако при условии, что в учреждении, где они ведут свою деятельность, выявлен коронавирус. В таких случаях полагаются выплаты по 25 тыс. и 35 тыс. рублей.

Сумма пособий зависит от квалификации сотрудников, а также от степени их нахождения в контакте с инфицированными коронавирусом. Выплаты будут производиться даже если у соцработника выявлено заболевание, из-за которого он не может продолжать свою работу.

Изначально пособия для работников социальных учреждений, которые находятся в контакте с коронавирусными больными, планировались выплачивать с 15 апреля по 15 июля. Однако потом было принято решение продлить эти выплаты до 15 сентября, в результате чего и увеличилась сумма денежных средств, направленных на помощь соцработникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU