В Челябинской области стартовал конкурс на должность главы управления молодежной политики
Сегодня в Челябинской области стартовал конкурс на должность руководителя Главного управления молодежной политики. Об этом во время обращения к Законодательному Собранию региона заявил губернатор региона Алексей Текслер.
— К участию в конкурсе допускаются кандидаты с высшим образованием, опытом государственной службы или работы на руководящих должностях в сфере молодежной политики, — сообщил Алексей Текслер.
Конкурсный отбор пройдет в два этапа, первый из которых, заочный, начался сегодня. Для участия кандидатам необходимо предоставить пакет документов. Второй этап начнется 24 июля, он пройдет в виде индивидуальных собеседований.
Все претенденты на должность главы управления молодежной политики должны отвечать следующим требованиям:
— высшее образование не ниже уровня специалитета (магистратуры);
— не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или опыт работы на руководящих должностях с молодежными объединениями, ассоциациями;
— соискателю необходимо знать устройство принципов системы регулирования молодежной политики в РФ и Челябинской области, цели, задачи, пути реализации государственной молодежной политики, владеть инструментами финансового менеджмента, контрактной системы.
Результаты конкурса будут опубликованы на сайтах губернатора и правительства региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU