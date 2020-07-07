В Челябинской области стартовал конкурс на должность главы управления молодежной политики

7 Июль 2020 2020-07-07T09:26:56+03:00

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Сегодня в Челябинской области стартовал конкурс на должность руководителя Главного управления молодежной политики. Об этом во время обращения к Законодательному Собранию региона заявил губернатор региона Алексей Текслер.

— К участию в конкурсе допускаются кандидаты с высшим образованием, опытом государственной службы или работы на руководящих должностях в сфере молодежной политики, — сообщил Алексей Текслер.

Конкурсный отбор пройдет в два этапа, первый из которых, заочный, начался сегодня. Для участия кандидатам необходимо предоставить пакет документов. Второй этап начнется 24 июля, он пройдет в виде индивидуальных собеседований.

Все претенденты на должность главы управления молодежной политики должны отвечать следующим требованиям:

— высшее образование не ниже уровня специалитета (магистратуры);

— не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или опыт работы на руководящих должностях с молодежными объединениями, ассоциациями;

— соискателю необходимо знать устройство принципов системы регулирования молодежной политики в РФ и Челябинской области, цели, задачи, пути реализации государственной молодежной политики, владеть инструментами финансового менеджмента, контрактной системы.

Результаты конкурса будут опубликованы на сайтах губернатора и правительства региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU