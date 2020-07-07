Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 7 июля 2020 года: за сутки COVID унес четыре жизни
В Челябинской области увеличилось число зараженных коронавирусом. По данным минздрава региона на 7 июля, за сутки выявлено 140 новых случаев.
Выросла статистика смертности. COVID-19 унес жизни четверых человек. За сутки скончались:
— пациентка, 67 лет: постинфарктный кардиосклероз, сердечная недостаточность (ковид сопутствующий);
— пациент, 60 лет: атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий);
— пациентка, 73 года: постинфарктный кардиосклероз, сердечная недостаточность (ковид сопутствующий);
— пациентка, 56 лет: сахарный диабет, диффузный мелкоочаговый кардиосклероз (ковид сопутствующий).
Всего с начала эпидемии COVID-19 подхватили 8 543 человека, выздоровели 5217 пациента. Сейчас борьбу с вирусом продолжают 3115 южноуральцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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