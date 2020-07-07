2020-07-07T10:09:52+03:00
Происшествия

Игры в воде закончились трагично: в Челябинской области утонул восьмилетний мальчик

Друзья не смогли вытащить пострадавшего из воды
Сергей СОТНИКОВ
Поделиться:
Тело мальчика нашли недалеко от берега Фото: пресс-служба ПССТело мальчика нашли недалеко от берега Фото: пресс-служба ПСС
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в городе Еманжелинск. Как сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области, компания детей от 8 до 14 лет пошла купаться на местный карьер. Ребята веселились, а старшие дети раскачивали восьмилетнего мальчика и забрасывали в воду. Так они сделали несколько раз, в один из которых ребенок не выплыл на поверхность воды. Не дождавшись своего друга, подростки испугались, собрали вещи и ушли с карьера, чтобы рассказать о происшествии родителям.

— На место купания приехала мобильная группа спасателей, — рассказала начальник пресс-центра Поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Жонкина. — Они обследовали водоем и нашли тело мальчика в четырех метрах от берега на глубине трех метров. Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать сотрудники полиции.

По словам спасателей, карьер, где утонул мальчик, не оборудован для купания. Люди рискуют своей жизнью, когда идут плавать в подобные места. Недавно на диком пляже Челябинска утонул мужчина, который полез в воду, будучи нетрезвым.

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области переехали пешехода, лежащего на дороге
Игры в воде закончились трагично: в Челябинской области утонул восьмилетний мальчик
Губернатор проверил качество помощи копейским «почечникам»
Челябинского школьника выгнали с ЕГЭ по русскому языку
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 7 июля 2020 года: за сутки COVID унес четыре жизни
В Челябинской области стартовал конкурс на должность главы управления молодежной политики
В Челябинской области изменились правила оформления субсидии ЖКК
На Южном Урале объявили прием документов на должность руководителя Главного управления молодежной политики
Алексей Текслер и президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников заключили соглашение
«Помогите круто спроектировать пространства»: жителей Челябинска просят высказать свое мнение по благоустройству скверов