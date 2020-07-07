Игры в воде закончились трагично: в Челябинской области утонул восьмилетний мальчик

7 Июль 2020 2020-07-07T10:09:52+03:00

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Трагедия произошла в городе Еманжелинск. Как сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области, компания детей от 8 до 14 лет пошла купаться на местный карьер. Ребята веселились, а старшие дети раскачивали восьмилетнего мальчика и забрасывали в воду. Так они сделали несколько раз, в один из которых ребенок не выплыл на поверхность воды. Не дождавшись своего друга, подростки испугались, собрали вещи и ушли с карьера, чтобы рассказать о происшествии родителям.

— На место купания приехала мобильная группа спасателей, — рассказала начальник пресс-центра Поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Жонкина. — Они обследовали водоем и нашли тело мальчика в четырех метрах от берега на глубине трех метров. Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать сотрудники полиции.

По словам спасателей, карьер, где утонул мальчик, не оборудован для купания. Люди рискуют своей жизнью, когда идут плавать в подобные места. Недавно на диком пляже Челябинска утонул мужчина, который полез в воду, будучи нетрезвым.

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ИСТОЧНИК KP.RU