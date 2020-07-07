2020-07-07T11:52:37+03:00
Происшествия

В Челябинской области переехали пешехода, лежащего на дороге

Водитель пытался скрыться с места преступления
Сергей СОТНИКОВ
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Выжить пострадавшему не удалось Фото: Управление ГИБДД по Челябинской областиВыжить пострадавшему не удалось Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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ДТП произошло на территории Верхнеуральского района Челябинской области около полуночи. Как сообщает Управление ГИБДД региона, 64-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21102» наехал на пешехода, который лежал на проезжей части.

— С места ДТП водитель скрылся, позже сотрудники полиции разыскали его, — рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД. — В результате происшествия пешеход скончался на месте. Личность пострадавшего установить не удалось, на вид мужчине примерно 40-45 лет.

Почему погибший оказался на дороге, пока неизвестно. Поскольку водитель скрылся с места ДТП, в его действиях усматриваются признаки преступления по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности» и ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспорта». Максимальная мера наказания, которая грозит мужчине — лишение свободы на срок до 7 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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