В Челябинской области переехали пешехода, лежащего на дороге

7 Июль 2020 2020-07-07T11:52:37+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло на территории Верхнеуральского района Челябинской области около полуночи. Как сообщает Управление ГИБДД региона, 64-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21102» наехал на пешехода, который лежал на проезжей части.

— С места ДТП водитель скрылся, позже сотрудники полиции разыскали его, — рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД. — В результате происшествия пешеход скончался на месте. Личность пострадавшего установить не удалось, на вид мужчине примерно 40-45 лет.

Почему погибший оказался на дороге, пока неизвестно. Поскольку водитель скрылся с места ДТП, в его действиях усматриваются признаки преступления по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности» и ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспорта». Максимальная мера наказания, которая грозит мужчине — лишение свободы на срок до 7 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU