В Челябинске внедорожник Infiniti столкнулся с отечественной легковушкой

7 Июль 2020 2020-07-07T11:54:56+03:00

Иномарка выехала на встречную полосу Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинску

В ДТП есть пострадавшие

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Авария произошла 6 июля в 12:40 в городке ЧВВАКУШ на улице Бурденюка. Как сообщает ГИБДД, 35-летний мужчина за рулем внедорожника Infiniti выехал на встречную полосу дороги, по которой ехала Lada Granta.

— Столкновения избежать не удалось, — сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинску. — В результате ДТП пострадал водитель иномарки и пассажирка отечественного автомобиля.

Отечественная легковушка сильно пострадала Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинску

Всего за прошедшие сутки в Челябинске зафиксировано 36 ДТП. Помимо этого, сотрудники ГИБДД задержали шестерых водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом виде.

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ИСТОЧНИК KP.RU