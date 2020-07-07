В Челябинске внедорожник Infiniti столкнулся с отечественной легковушкой
Авария произошла 6 июля в 12:40 в городке ЧВВАКУШ на улице Бурденюка. Как сообщает ГИБДД, 35-летний мужчина за рулем внедорожника Infiniti выехал на встречную полосу дороги, по которой ехала Lada Granta.
— Столкновения избежать не удалось, — сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинску. — В результате ДТП пострадал водитель иномарки и пассажирка отечественного автомобиля.
Отечественная легковушка сильно пострадала Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинску
Всего за прошедшие сутки в Челябинске зафиксировано 36 ДТП. Помимо этого, сотрудники ГИБДД задержали шестерых водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом виде.
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ИСТОЧНИК KP.RU