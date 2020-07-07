Путин поручил разобраться с мучителями львенка Симбы, которого спас челябинский ветеринар

7 Июль 2020 2020-07-07T13:38:10+03:00

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Путин поручил Генпрокуратуре и МВД проверить факт нарушения законодательства в области обращения с животными после встречи с волонтерами, на которой челябинский зоозащитник и ветеринар Карен Даллакян рассказал о мучителях львенка Симбы — «черных фотографах».

— Это фотографы, которые используют животных, в том числе и диких, в своих коммерческих целях. И результат этого жесткого бизнеса мы видим у себя в клиниках, в приютах. В лучшем случае животных спасают, а так их просто выбрасывают. Поэтому мы сказали президенту, что хотим видеть на скамье подсудимых этих живодеров, — рассказал Карен Даллакян.

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ИСТОЧНИК KP.RU