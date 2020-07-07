Осужденные из Челябинской области сделали необычные скамейки: такого креатива от заключенных вы еще не видели

7 Июль 2020 2020-07-07T14:55:05+03:00

Скамейки в виде кусочков пазла украсили магнитогорский бульвар Фото: ГУФСИН России по Челябинской области

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Креативные скамейки для Магнитогорска сделали осужденные исправительной колонии № 18. Как сообщает ГУФСИН России по Челябинской области, учреждение заключило контракты с МКУ «Управление капитального строительства» и производит изделия для формирования современной городской среды.

— Центр трудовой адаптации осужденных ИК-18 изготовит и установит скамейки и урны, арт-объекты и малые архитектурные формы, — сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области. — Для комфорта жителей города Магнитогорска они уже появились на территории пешеходной зоны проспекта Карла Маркса.

Скоро в городе появятся новые арт-объекты Фото: ГУФСИН России по Челябинской области

— Выполнение заказа в Центре трудовой адаптации исправительного учреждения позволяет создать новые рабочие места для осужденных, — отметил начальник отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН области Денис Анисимов. Это способствует их лучшей ресоциализации после освобождения.

В рамках заключенных контрактов трудоустройство смогут получить порядка 30 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU