В РЖД ответили на предложение Челябинского урбаниста перекрасить в красный мост на Меридиане

8 Июль 2020 2020-07-08T06:20:23+03:00

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В РЖД отказались от идеи Челябинского урбаниста перекрасить железнодорожный мост на автодороге Меридиан в красный цвет. Об этом сообщил активист Лев Владов.

Железнодорожники сослались на то, что сигналы и оранжевые жилеты рабочих будут сливаться с яркой окраской конструкции, что может запутать машиниста. Лев Владов говорит, что это просто отписки.

— Мне кажется, что горящий сигнал нельзя спутать ни с одной конструкцией, какого бы цвета она ни была. Поэтому этот аргумент мне кажется излишне натянутым. По поводу рабочих в жилетках. Мне кажется, что вне зависимости от цвета жилеток, ни один поезд не может резко остановиться, случайно увидев рабочих. А еще на жилетках есть световозвращающие элементы, и вообще, оранжевый не так уж сливается с красным, — пишет Лев Владов в своей группе «Челябинский урбанист».

Также челябинец ссылается на опыт Ханты-Мансийска, где недавно открыли мост «Красный дракон».

На мост в Ханты-Мансийске нанесли красное антикоррозионное покрытие. Фото: Лев Владов

Ранее Лев Владов предлагал сделать железнодорожный мост архитектурной доминантой, перекрасив его в красный, который хорошо сочетался бы как с зеленью летом, так и с белым снегом зимой.

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ИСТОЧНИК KP.RU