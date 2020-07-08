Вместо алкоголя отправляли коробки с мусором: в Челябинской области задержали мошенников

8 Июль 2020 2020-07-08T08:27:34+03:00

На мошенников завели 37 уголовных дел Фото: Артем КИЛЬКИН

В закрытой группе в ВК предприниматели продавали водку и сигареты

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В Копейске задержали двух мошенников, которые продавали алкоголь и сигареты, сообщает пресс-служба МВД Челябинской области.

Два горе-бизнесмена создали закрытую группу в ВК и предлагали свой товар по сниженной цене. Доверчивые покупатели переводили деньги на счета подставных лиц, поэтому настоящих имен предпринимателей никто не знал. А вместо заказа клиенты получали коробку со строительным мусором и макулатурой. Обманутые южноуральцы пожаловались на продавцов в полицию.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые — уроженцы Копейска, обоим по 27 лет, задержаны сотрудниками полиции, — рассказали в областном МВД.

На предпринимателей завели 37 уголовных дел по статье «Мошенничество» (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Максимальная санкция за эту часть статьи — 5 лет лишения свободы.

Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас полиция ищет других жертв мошенников из Копейска.

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ИСТОЧНИК KP.RU