2020-07-08T08:27:34+03:00
Происшествия

Вместо алкоголя отправляли коробки с мусором: в Челябинской области задержали мошенников

В закрытой группе в ВК предприниматели продавали водку и сигареты
Владимир КАЦ
Поделиться:
На мошенников завели 37 уголовных делНа мошенников завели 37 уголовных делФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Копейске задержали двух мошенников, которые продавали алкоголь и сигареты, сообщает пресс-служба МВД Челябинской области.

Два горе-бизнесмена создали закрытую группу в ВК и предлагали свой товар по сниженной цене. Доверчивые покупатели переводили деньги на счета подставных лиц, поэтому настоящих имен предпринимателей никто не знал. А вместо заказа клиенты получали коробку со строительным мусором и макулатурой. Обманутые южноуральцы пожаловались на продавцов в полицию.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые — уроженцы Копейска, обоим по 27 лет, задержаны сотрудниками полиции, — рассказали в областном МВД.

На предпринимателей завели 37 уголовных дел по статье «Мошенничество» (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Максимальная санкция за эту часть статьи — 5 лет лишения свободы.

Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас полиция ищет других жертв мошенников из Копейска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетяхВКонтакте,Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Внимание на удаленную торговлю: южноуральские аграрии и лесники вышли на Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 8 июля 2020 года: у четверых погибших были тяжелые хронические заболевания
Смотрим фото родителей губернатора: Текслер поздравил их в соцсетях
В правительстве Челябинской области провели новое назначение
Челябинскому адвокату, подозреваемому в крупном мошенничестве, избрали меру пресечения
Вместо алкоголя отправляли коробки с мусором: в Челябинской области задержали мошенников
В РЖД ответили на предложение Челябинского урбаниста перекрасить в красный мост на Меридиане
В Челябинской области на территории металлургического завода произошел взрыв
Погода в Челябинске на 8 июля 2020: невыносимо жарко, но еще не пик
В Челябинской области развалился аварийный дом, на который жаловались общественники
В Челябинской области вандалы испортили арт-объект, созданный в благодарность врачам
Осужденные из Челябинской области сделали необычные скамейки: такого креатива от заключенных вы еще не видели
ВТБ обновляет базовую линейку вкладов
Путин поручил разобраться с мучителями львенка Симбы, которого спас челябинский ветеринар
Общественный транспорт Челябинска возглавил новый начальник