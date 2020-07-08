Вместо алкоголя отправляли коробки с мусором: в Челябинской области задержали мошенников
В Копейске задержали двух мошенников, которые продавали алкоголь и сигареты, сообщает пресс-служба МВД Челябинской области.
Два горе-бизнесмена создали закрытую группу в ВК и предлагали свой товар по сниженной цене. Доверчивые покупатели переводили деньги на счета подставных лиц, поэтому настоящих имен предпринимателей никто не знал. А вместо заказа клиенты получали коробку со строительным мусором и макулатурой. Обманутые южноуральцы пожаловались на продавцов в полицию.
— В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые — уроженцы Копейска, обоим по 27 лет, задержаны сотрудниками полиции, — рассказали в областном МВД.
На предпринимателей завели 37 уголовных дел по статье «Мошенничество» (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Максимальная санкция за эту часть статьи — 5 лет лишения свободы.
Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сейчас полиция ищет других жертв мошенников из Копейска.
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ИСТОЧНИК KP.RU